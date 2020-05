TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Courses portables

Le jeu officiel de la célèbre course se déroulant sur l'Île de Man, j'ai cité TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, est désormais disponible sur Nintendo Switch.Cette course mythique date de 1907 et e déroule sur un tracé de 61 Km sur l'île de Man, avec au menu plus de 260 virages à négocier à des vitesses folles.Nous avons déjà testé la version PC et consoles, plutôt sympa, que vous pouvez retrouver ici