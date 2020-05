- New World, le MMO d'Amazon, se dévoile encore

Publié le Lundi 18 mai 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Gros monstre

MMORPG signé Amazon Games, New World vous plongera dans une ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes, dans le monde d'Aeternum.Il proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille.Les développeurs ont dévoilé une nouvelle créature qu'il vous faudra affronter : le spriggan, une des plus puissantes que vous pourrez trouver dans ce monde.