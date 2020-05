Publié le Lundi 18 mai 2020 à 10:35:00 par Cedric Gasperini

Foot très spécial...

Super Kickers League Ultimate sort sur PS4, PC et Nintendo Switch. Développé par Xaloc Studios, le jeu est un jeu de foot un peu particulier. On y trouve des vikings, des valkyries, des goths, des vampires et tous se jettent sur le ballon... sans règle ni arbitre. Juste les buts comptent.Jouable jusqu'à 6 sur Nintendo Switch et 4 sur PC et PS4, Super Kickers League Ultimate sort en version digitale et en version physique.Une vidéo a été dévoilée.