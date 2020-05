Le Crazy Horse fête ses 69 ans

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le programme - 69 ans du @crazyhorseparis_official ! Live Marathon

8h30 : Bonjour de Nouvelle Zelande ! Live chat vitaminé avec Lola Kashmir @paigeshand

9h30 : Yoga du matin avec Lava Stratosphère @aurelia.jurca

10h30 : Hello Australia ! Live chat avec Etta d’Amour @tenillebony & @jamesmfenwick

11h30 : live talk avec @chantalthomass, créatrice invitée, & Andrée Deissenberg, directrice générale création du Crazy Horse @andreedeiss

12h30 : Pilates avec Venus Océane @venus_oceane_

14h : MakeUp Oeil de Chat avec Mika Do @olivia.caprini

15h : live talk avec @conchitawurst, guest star, & @andreedeiss

16h : Allô Crazy ? avec Daizy Blu @daizy_blu_royale

17h : Surprise d’Anniversaire !

17h15 : live talk avec @stephanejarny, créateur invité, & @andreedeiss

18h : Birthday Dance Party avec Taïna de Bermudes, Zonnie Rogenne & Lava Stratosphère @jessbennetttt @sophiehelard @aurelia.jurca

19h : Live acoustique avec @haylenofficial

20h : live talk avec @viktoriamodesta, guest star, & @andreedeiss

21h : @leonardlasry live

22h : live talk avec @ditavonteese, première guest star du Crazy Horse, & @andreedeiss

23h : Soufflez sur les bougies avec Lolly Wish @goldwish & @george_bangable

0h00 : Flexible Live avec @pfly_official

1h00 : Le Dernier Verre avec Enny Gmatic @emmacastel_enny en direct du Mexique