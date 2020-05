Tour de France 2020 en plein contre-la-montre

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

A l'insu de votre plein gré

Tour de France 2020 sortira le 4 juin sur PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur PC. Le jeu officiel de la Grande Boucle proposera bien entendu les étapes du Tour de France de cette année (repoussé à fin août pour cause de Coronavirus) mais aussi de nombreuses autres courses et criteriums. En nouveauté cette année, Liège-Bastogne-Liège, soit 266 Km de course supplémentaires.Les joueurs pourront gérer leur équipe de coureurs, mais aussi créer leur propre cycliste et suivre sa carrière.Pour cette nouvelle bande-annonce, les développeurs ont décidé de dévoiler les courses contre-la-montre.Outre Liège-Bastonne-Liège, cette nouvelle édition inclura une interface repensée, une IA plus performante et une vue subjective. Et toujours plein de joueurs épilés comme des danseuses de revue, donc.