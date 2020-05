The Last of Us Part II, l'artbook officiel sort chez Omaké Books

Publié le Mardi 19 mai 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

En précommande

Toujours prévu pour juin, The Last of Us Part II s'offrira un artbook qui devrait être de toute beauté. 200 pages grand format, entièrement en français, avec des centaines de croquis, de travaux préparatoires, de dessins inédits, des explications fournies par les auteurs... bref, c'est un véritable livre making-of artistique qui vous attend dès leDisponible en deux versions : tirage limité, avec fourreau cartonné et lithographie exclusive, ou tirage standard. Le premier est à 54,99 € et le second à 34,99 €, hors frais de port.A précommander sur Omakébooks . Sortie le 25 juin ou le 2 juillet en librairie.