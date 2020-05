- Golf With Your Friends : petits trous entre amis

Publié le Mercredi 20 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout est dans le titre

Team 17 et Blacklight Interactive viennent de sortir Golf With Your Friends sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre était déjà sorti sur PC.Il s'agit d'un jeu de mini-golf.Vous y trouverez plus de 11 parcours avec des ambiances de type forêt, maison hantée et j'en passe, jouables jusqu'à 12 personnes en ligne.Plusieurs modes de jeux sont proposés, dont des modes "délirants".