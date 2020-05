Guild Wars 2 : 3ème épisode pour l'épopée du givre

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça vous laisse froid ?

ArenaNet vient de lancer le troisième épisode de l’Épopée du Givre de Guild Wars 2. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans lequel les joueurs vont découvrir une toute nouvelle zone, la Côte de Bruinebois.Ce nouveau chapitre est intitulé "Pas de quartier" et va plonger les joueurs dans une bataille de siège d'une forteresse, à l'ampleur "épique" (épique et colégram, Bour et bour et ratatam), inspiré du mode de jeu en Monde contre Monde de Guild Wars 2.A découvrir en bande-annonce.