(TEST) Command & Conquer Remastered Collection (PC)

Publié le Mardi 9 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

25 ans !

Jeux phares des années 90, Command & Conquer et Red Alert restent des monuments dans le genre STR, ou RTS, soit Strategie Temps Réel ou Real Time Strategy, c'est vous qui choisissez le nom selon la langue préferée, de toute manière, ça veut dire la même chose.Mais bref.S'ils ont fait le bonheur des vieux de la vieille, reste à savoir si les ressortir en version remastered est une bonne idée et si ces petits cons de djeunz ne vont pas être déboussolés par tant de génie et de virtuosité.En attendant que les vieux comme moi les défoncent en multijoueur.