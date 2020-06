Medic: Pacific Corpsman, l'horreur de la guerre, vu par un brancardier

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On va pouvoir amputer ?

Medic: Pacific Corpsman n'est pas un jeu comme les autres. C'est un jeu dans lequel il va falloir sauver des vies, sur fond de guerre du Pacifique... Inspiré par des évènements et des films tels que Pearl Harbor, Midway, Il faut sauver le soldat Ryan, The Pacific et surtout Tu ne tueras point, le jeu vous demande d'incarner un brancardier dont le but est de sauver des soldats blessés...Stopper les hémoragies, calmer, aider, soulager... et ramener derrière ses propres lignes pour pouvoir les soigner correctement sont autant de missions qu'il vous faudra remplir, parfois sous le feu ennemi...Le jeu sortira cette année, sur PC.