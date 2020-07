Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning confirmé pour le 8 septembre

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 09:50:00 par Riwan Hervouet

Un remaster qui vaut le coup ?









Huit années après la sortie de Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning,THQ Nordic nous propose une version remasterisée du jeu ! Cette version paraîtra le 8 septembre 2020, avec la possibilité de le pré-commander dès maintenant. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One, et PC.En plus des deux Editions de « base » proposées (la Standard Edition avec le jeu de base et les anciens DLC, et la Fate Edition qui contient en plus de ces éléments le futur DLC à paraître en 2021), il y aura également une édition collector comportant notamment une Elfe à moitié à poil. Pour la pré-commander, ce sera ici Le remastered quant à lui est évidemment une mise à jour graphique, mais pas seulement. Il y a eu aussi un travail fait sur les mécaniques de jeu, comme le combat, afin de le rendre plus « raffiné », soit plus poussé et moderne. Il y a également du contenu qui a été rajouté.