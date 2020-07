Street Power Football dévoile son mode Panna

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 09:50:00 par Théo Valet

Mettez la misère à votre adversaire

Vous vous souvenez, il y a une semaine j'ai écrit un article parlant en détail de Power Street Football (si vous ne vous en rappelez pas, cliquez ici ). Le jeu de football street sort le 25 avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch et d'ici là, il nous dévoile une vidéo de Gameplay d'un de ses six modes, le mode Panna.Dans ce mode de jeu, vous affrontez un autre joueur en un contre un et il faut marquer des buts. Mais pas seulement : la différence du Panna réside dans le fait de mettre des petits ponts à l'adversaire afin de récolter des points et gagner avec classe. Pour les néophytes, un petit pont consiste à faire passer la balle entre les jambes du joueur adverse afin de la récupérer après. C'est une des plus grosses humiliations au football. Pour réaliser ces "panna" il va falloir être plus rapide sur les touches que l'adversaire, tout est une question de timing comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.Vous pourrez ainsi incarner les vrais champions mondiaux de Panna comme Anas Boukami (France), Jeand Doest (Pays Bas), Ahmed Rakaba (Allemagne) et Kristoffer Liicht (Danemark). On a donc un premier mode qui semble particulèrement fun à jouer avec une bonne notion de timing et surtout de style. Je sais pas vous mais personnellement j'ai hâte de voir ce que donneront les autres !