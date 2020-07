- Neon Abyss, un rogue-like qui en jette

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Attention risque de crise d'épilepsie

Neon Abyss est un jeu développé par Veewo Games et édité par Team17. C'est un rogue-like de plateforme et d'action qui déménage. Avec ses néons étincelants et son gameplay effréné, votre tension va monter de quelques crans. Le jeu est dans la même veine que Enter the Gungeon, on se déplace de plateforme en plateforme tout en explosant une tripotée de monstre venus pour en découdre. On incarne un membre de la "Grim Squad" qui doit traverser l'Abyss, un lieu rempli d'objets et d'équipements. L'univers a vraiment l'air complètement fou et très réussi. Rogue-like oblige le jeu possède une grande rejouabilité avec un donjon qui évolue entre chaque partie.Il sortira le 14 juillet sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Si vous êtes intéressés, vous pouvez jouer à la démo ici