- Warfare 1944, disponible en Accès Anticipé

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 11:25:00 par Théo Valet

On repart en guerre (une nouvelle fois)

MicroPose nous propose son jeu de guerre basé sur la Seconde Guerre Mondiale. Ici pas de pitié, une balle bien placée peut vous tuer en un seul coup. La communication est bien mise en avant avec un système de proximité qui vous obligera soit à crier dans votre micro, soit à tout simplement vous approcher de vos alliés pour qu'ils vous entendent. Il faudra aussi faire preuve d'intelligence en prenant de bonnes décisions et en élaborant des tactiques pour ne pas se faire décimer. Beaucoup d'équipements et d'armes sont disponibles pour survivre alors appelez vos amis pour former une équipe (car le jeu est multijoueur) et on part en guerre !Le jeu est actuellement en accès anticipé et coûte 8,19€.