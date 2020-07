Rising Star 2, la vie de star

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 10:40:00 par Théo Valet

On veut casser des guitares

Giliigames nous propose la suite de Rising Star, reprenez donc votre guitare et c'est reparti ! Au programme, vous pourrez recruter des musiciens pour composer un groupe. Embauchez un manager afin d'obtenir des contrats d'enregistrement et réservez concerts et tournées. La customisation est fortement mise en avant avec notamment l'apparence de votre van, la personnalisation de votre maison (que vous pouvez choisir), la personnalisation de vos instruments et j'en passe.En parlant d'équipement, il en est prévu énormément, plus de 600 éléments c'est pour dire. Mais il faut bien ça pour partir en tournée dans plus de 130 villes américaines différentes. Dans chaque ville vous pourrez visiter les bars, les maisons, les stades, et beaucoup d'autres endroits.Le jeu promet donc énormément de choses, en espérant qu'il ne s'en demande pas trop et que le produit fini soit aussi bien qu'il en a l'air. Il est prévu pour le 12 août prochain sur PC.