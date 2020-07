For the People sortira le 30 juillet

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 10:25:00 par Riwan Hervouet

Serez-vous le nouveau petit père des peuples ?

Après avoir eu accès à une démo gratuite durant le Steam Game Festival, on a enfin une date de sortie. 101XP.com, le studio derrière For the People, a annoncé que son simulateur de maire à l'inspiration soviétique sortira le 30 juillet sur Steam et leur site Web.For the People est donc un simulateur de gestion de ville dans l'Union populaire d'Orange, une satire de l’ex-URSS. Vous allez devoir prendre des décisions sur des textes de lois, et maintenir votre parti politique au pouvoir. Mais en plus de cela, il vous faudra gérer les ressources de votre ville en plein développement, tant au niveau de la nourriture et de l'industrie que des médicaments.Une de vos tâches les plus importantes sera quand même de rendre le peuple heureux, et donc d'éviter les révoltes. Le jeu vous proposera plusieurs fins différentes, jusqu'à cinq, en fonction de vos décisions.