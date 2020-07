Trove : Delves, une MaJ conséquente est arrivée

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 10:10:00 par Théo Valet

Voyage au centre de la Terre

Pour vous faire une petite piqûre de rappel, Torve est un jeu d'aventure avec des graphismes dans le même style que Minecraft ou Cube Wold. Ce qui le différencie des deux autres, c'est son utilisation de l'univers où le joueur évolue : en effet, les serveurs ont un début et une fin et lorsqu'on clôt une aventure, ils se ferment. Ces aventures comprennent des donjons remplis de monstres qu'il faut éliminer pour récupérer le butin. On peut jouer à plusieurs et tout partager, que ce soit les tenues créées, les montures ou bien d'autres, et il est également possible de choisir une classe afin de distinguer son personnage de ceux des autres joueurs. Cette classe s'améliore pendant les aventures et monte en grade.La grosse mise à jour, "Delves", envoie les joueurs dans les profondeurs des galeries souterraines du monde de Torve. Trois nouveaux modes sont aussi ajoutés. Les joueurs pourront se rejoindre dans des Delves publics ou bien créer leur propre portail pour rejoindre les Delves privés et jouer tranquillement entre amis. Les nouveaux défis Delves proposent des évenements contre la montre où les héros s'affrontent entre eux pour remporter la première place sur le tableau de classement.Après avoir terminé un de ces trois Delves dans le temps imparti, les meilleurs joueurs affronteront des boss redoutables. S'ils survivent, ils pourront s'enfoncer encore plus profondément dans les grottes.En plus de ces nouveaux modes, de nouvelles récompenses ont été ajoutées et la classe "Tomb Raiser" a été modifiée et améliorée.La mise à jour est déjà disponible, y compris sur PS4 et Xbox One.