- Carrion, enfin en précommande

Publié le Mercredi 8 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

C'est si bon d'être méchant

Carrion, c'est le jeu indépendant qui me hype le plus. En plus, il est édité par Devolver Digital qui a sorti tous les gros jeux tels que les Hotline Miami, Enter the Gungeon, Katana Zero, Gris, en bref tous les jeux indépendants qui m'ont le plus marqués. Alors quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un jeu d'horreur où cette fois-ci, on ne joue pas le petit humain faible qui se fait victimiser mais au contraire le gros monstre qui va déverser sa haine dans le complexe de recherches où il est enfermé, je ne vous cache pas que j'étais tout chose !Préparez-vous donc à tout détruire sur votre passage, avec un monstre qui va devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'il va progresser et obtenir des capacités encore plus mortelles. Les développeurs de chez Phobia Game Studio préviennent que le jeu sera bien gore et sanglant, en bref tout ce qu'on aime.Après des mois d'attente le jeu est enfin en précommande, ce qui veut dire, je l'espère, qu'il paraîtra dans pas très longtemps. La date de sortie n'est toujours pas connue, on sait seulement qu'il arrive en 2020 sur toute les plateformes (PC, PS4, Switch, Xbox One). En attendant si vous ne l'avez pas encore vue, voici la bande-annonce :