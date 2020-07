UFC 4 annoncé pour le 14 août prochain

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Baston !

EA a annoncé il y a quelques jours le nouvel opus de sa série sur le MMA : UFC 4. Le jeu a une sortie prévue pour le 14 août 2020.EA se targue d’avoir mis le joueur et son combattant au centre de l’action, je ne vais pas les féliciter pour ça, personnellement. Mis à part cette maladresse, on nous explique également qu’il y a eu du travail sur les combats : takedown, soumissions, et combats au sol notamment.Les joueurs pourront également découvrir le nouveau mode Carrière, retravaillé avec de nouveaux systèmes comme la Création de relations. D’autres modes de jeu sont aussi à découvrir comme Blitz Battles ou Online World Championships, qui permettront d’affronter des joueurs du monde entier en ligne.Quatre nouveaux décors sont également prévus : le Kumite, la Cour, l’UFC APEX et l’Action Avenue.