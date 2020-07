Publié le Samedi 11 juillet 2020 à 12:00:00 par Walid Hamadi

La question qui a failli être en retard

À quoi jouez vous ce week-end ?

Parce qu'hier soir il a pris un Schweppes agrume de trop en plus de ses 18 verres de whisky, Cedric s'est réveillé un peu à la bourre ce matin. Il a donc hurlé sur tous ceux qu'il croisait qu'il était en retard, a tambouriné à la porte de ses voisins pour leur dire que c'était pas du tout son habitude, est allé mettre un pain dans la gueule de ses amis qui l'ont laissé consommer cette boisson gazeuse de trop qui l'a mis carpette, a soumis ses filles au waterboarding pour les faire jurer de ne jamais faire la même erreur que lui en touchant au Schweppes...a lui a pris 4 heures. Tout ça sans même prendre le temps de s'habiller.Du coup il a complètement oublié de vous préparer la traditionnelle question hebdomadaire et m'a demandé en urgence de m'en charger il y a quelques minutes. Mais le bougre sait que je ne suis pas fiable et que je n'arrive jamais à retenir la question. Heureusement qu'en 2013 il m'a obligé à me faire tatouer cette question sur mes parties intimes, un pense-bête bien pratique parce que, je cite, "Tu joues plus avec ça qu'avec tes consoles !". Laissez-moi juste déplier le bazar... Ah la voilà :