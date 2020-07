- Werewolf : The Apocalypse Earthblood offre un peu de Gameplay

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Twillight, même combat

Incarnez Cahal, un homme ayant la capacité de se transformer en loup-garou mais aussi en loup tout court. Dans cet action RPG à la troisième personne, vous affrontez une grande société dirigée par un vampire. Cette société surexploite la Terre et la pollue plus que toutes les autres ; vous allez donc devoir l'arrêter en explorant toute la zone Nord-Ouest américaine. Au programme, du combat, de l'exploration et des dialogues.Chaque forme aura sa propre utilité. L'homme permettra d'interagir avec les autres protagonistes et avec le monde qui l'entoure. Le loup sera fait pour l'exploration, la furtivité et tout ce qui est en rapport avec le pistage. Enfin, vous l'aurez peut-être deviné mais le loup-garou sera là pour le combat. À cette forme de lycanthrope s'ajoute une mécanique de rage qui le rendra plus fort mais bien plus incontrôlable, allant même jusqu'à ne plus lui faire faire la différence entre alliés et ennemis.Le jeu est tiré du jeu de plateau Loup-Garou : Apocalypse et reprend donc la trame narrative de base. Il est développé par Cyanide et édité par Big Ben Interactive. Il sortira le 4 février 2021 sur toutes les plateformes y compris les nouvelles consoles comme la PS5 et la Xbox Serie X.À l'occasion de la conférence Nacon Connect 2020, une courte vidéo de Gameplay a été dévoilée.