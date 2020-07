- Kingdom Majestic Collection est disponible

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

La noblesse en veut à votre pognon !

Après Kingdom New Land en 2016, et Kingdom Two Crowns en 2018, Microïd nous propose les deux jeux dans Kingdom Majestic Collection, en version physique sur Nintendo Switch, PS4, et Xbox One. Il est possible de l’obtenir dès maintenant.La série des Kingdom regroupe des jeux de stratégie en 2D vus de côté. Vous y incarnez un membre de la royauté qui doit faire prospérer son nouveau royaume, et le défendre contre les forces du mal.Il nous est proposé deux éditions pour Kingdom Majestic Collection : l’Édition Standard, et l’Édition Limitée. L’Édition Standard contient les deux jeux, tous les DLCs sortis, et la dernière mise à jour. L’Édition Limitée comprend le contenu de l’Édition Standard avec en plus un lenticulaire 3D, un fourreau, des artworks représentant une carte du jeu sous forme de frise, la Bande Son Originale digitale du jeu, et une couverture de boîte réversible.L’Édition Limitée est disponible dès maintenant, et l’Édition Standard à partir du 14 juillet.