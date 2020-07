- Miner Meltdown

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 11:35:00 par Riwan Hervouet

C'est l'histoire de 3 nains qui vont dans une mine...

Après une sortie mitigée il y a trois ans sur Steam, le jeu revient sur Xbox et Nintendo Switch, avec une date prévue pour cet été.Miner Meltdwon est un jeu 2D en vue de côté, où les joueurs s’affrontent dans un terrain souterrain généré aléatoirement. Deux équipes de 4 joueurs vont se mettre joyeusement sur la gueule avec une vingtaine d’armes et autres gadgets.Il y a également possibilité de jouer différents modes de jeu, et de customiser son personnage.