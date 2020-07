- Crosscode : enfin sorti !

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 11:30:00 par Solène Krawczyk

Il était temps, après neuf ans

Après neuf ans de développement et quatre passés en accès anticipé, Crosscode est enfin définitivement sorti sur Switch, Xbox One et PS4. Le jeu propose un vaste univers en pixel art mêlant les puzzles du zelda-like aux aspects du RPG classique, sans oublier bien sûr de nombreuses quêtes à accomplir, des combats à mener et des boss à vaincre.Les développeurs ont annoncé l'arrivée prochaine des premiers patchs d'amélioration de performances, et rappellent qu'ils travaillent toujours sur un futur DLC. La version PC de Crosscode est à venir également et, tout comme ses consoeurs sur console, elle sera dotée d'une quête exclusive pour découvrir quelque secret caché dans les mondes du jeu.