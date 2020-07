Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 17:00:00 par Cedric Gasperini

Werewolf

Solène aime les animaux. Quand elle a postulé à Gamalive, elle a bien précisé "adore les animaux". Nous aussi, on lui a dit qu'on adore les animaux. Alors elle était contente, Solène, quand elle a eu son stage chez nous.On a juste omis de lui préciser que nous, les animaux, on les dézingue à coups de pelle, de cailloux, de pioche et même, de balais parce qu'une souris, quand ça prend un coup de balais sur la colonne vertébrale, c'est marrant, ça fait crac et les yeux sont expulsés de leurs orbites.Mais sinon, Solène aime les animaux. Tous les animaux. Même les garous. Et c'est le jeu Werewolf qui l'a inspirée aujourd'hui.