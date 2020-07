Ubisoft Forward - Watch Dogs : Legion

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Les hackers prennent une plus grosse ampleur







Hier soir, Ubisoft a profité de sa petite conférence pour en dévoiler un peu plus sur ses nouveaux jeux, notamment du gameplay et même des dates de sortie pour leurs projets les plus avancés.Watch Dogs : Legion a été le premier d'entre eux. Après un court-métrage très stylé prévu pour l'occasion, on a eu droit à une présentation plus en détail de LA grosse mécanique du jeu : le recrutement d'à peu près n'importe qui. Cette mécanique promet de rendre le jeu très intéressant si elle est bien optimisée et minutieusement réfléchie. Les missions pourront être jouées de bien des façons selon nos envies et selon les compétences de nos personnages recrutés. Chaque personnage aura ses quêtes personnelles et ses propres compétences et capacités. Tous ces choix promettent beaucoup de mécaniques différentes, surtout pour le combat.Pour vous situer un peu le contexte, on incarne le groupe DedSec, à Londres, qui doit faire face à une crise sans précédent lorsqu'un groupe nommé "Zéro-Day" cherche à le faire passer pour terroriste en faisant exploser des bombes à plusieurs endroits dans la ville. Résultat : c'est l'anarchie, le gouvernement recrute Albion, une milice privée pour faire la loi et tous les gangs de la cité en profitent pour se déchaîner. Il va falloir recruter des alliés de taille pour pouvoir reprendre le contrôle et sauver la ville.La date de sortie a été révélée : ce sera donc le 29 octobre que ce nouvel opus débarquera sur nos PS4, Xbox One et PC avec une sortie plus tard sur PS5 et Xbox Series X. À noter que cette dernière profitera du DirectX Raytracing puisqu'elle sera équipée d'une carte graphique Nvidia RTX (ce sera aussi le cas des PC profitant de cette technologie). Le jeu aura donc un meilleur rendu des couleurs pour eux.Je vous mets en-dessous le court-métrage et la vidéo de Gameplay :