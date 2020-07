Klipsch nous dévoile trois nouvelles paires d'écouteurs

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Être avec McLaren, ça en jette

Klipsch n'a pas fait les choses à moitié en organisant une conférence avec des invités triés sur le volet. Tout ça pour présenter très en détail leur toute nouvelle gamme d'écouteurs de haut niveau. Cette gamme, nommée sobrement T5 II True Wireless, est l'évolution des premiers écouteurs T5. Il est question de trois versions différentes dont deux en partenariat avec l'écurie de Formule 1 McLaren !Les évolutions sont vraiment nombreuses et Klipsch nous promet du matériel de compétition fait sur mesure. Les batteries sont donc encore plus optimisées pour durer toujours plus longtemps (plus d'un jour entier). La Bluetooth est amplifiée pour capter correctement à 360 degrés. Le système anti-bruit parasite promet d'être sacrément efficace avec 134dBA de supprimés (c'est vraiment beaucoup). Les oreillettes droite et gauche sont indépendantes, ce qui permet de n'en utiliser qu'une seule tout en gardant toutes les fonctionnalités disponibles (mettre pause, passer la musique, etc...). D'ailleurs au niveau des fonctionnalités, on a des boutons tactiles qui permettent d'alléger les deux écouteurs et de les rendre plus petits. On parle de 25% plus petits. Pour éviter toute fausse manipulation, la sensibilité des boutons a été réhaussée.La connection en Bluetooth est très rapide et simple, les écouteurs mémorisent le dernier appareil appairé et si la connection Bluetooth est activée, ils se greffent directement à lui. Une fois qu'un appareil est connecté pour la première fois, le changement de connexion est très simple.Klipsch a également mis en avant le confort de ses écouteurs, grâce à leur taille et leur capuchon à mémoire de forme. Si jamais ces capuchons se montrent trop grands ou trop petits, ils peuvent être changés facilement avec d'autres livrés avec. Vous aurez le choix parmi six tailles différentes.Les écouteurs sont aussi bien plus résistants aux éléments, comme la poussière et l'eau, afin d'avoir une durée de vie maximale et d'être facilement nettoyables.Pour en finir avec les nouveautés, une application repensée sera sortie en même temps que les écouteurs pour pouvoir en gérer encore mieux le fonctionnement.Les 3 versions de T5 se ressemblent, mais les versions pour les pilotes et les équipes de McLaren possèdent quelques éléments en plus. Leur batterie est un peu plus performante, les écouteurs sont plus résistants, leur Bluetooth est boosté et les bruits parasites réduits encore davantage. Un système anti-moissisure y est aussi intégré.Pour récapituler, on a donc les T5 II True Wireless, les T5 II True Wireless Sport, et à ces deux-là vient s'ajouter les T5 II True Wireless McLaren Edition. C'est cette dernière version que les équipes McLaren utiliseront, que ce soit les pilotes ou les équipes techniques. Cette édition n'a pas d'améliorations, à part un boîtier pour ranger les écouteurs en métal qui rechargent les batteries.Klipsch nous a fait la surprise d'inviter le pilote de Formule 1 Lando Norris, histoire de faire causette avec nous, de répondre à quelques questions et de vendre encore plus la marque, c'était très sympa et plutôt inattendu. On peut dire que Klipsch a maitrisé sa conférence de A à Z.