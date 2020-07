- S.C.A.R disponible en Accès Anticipé

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Ok, je reconnais que j'ai été un peu méchant

Vous vous souvenez du "Doom du pauvre" comme je l'avais appelé ? Eh bien, son premier épisode est disponible en Early Access et il m'a surpris. Je suis en train de le tester au moment où j'écris ces lignes et il a beaucoup de bons points pour lui, mais je détaillerai plus tard dans une future Preview.Pour vous rafraîchir la mémoire un minimum, le jeu est un shooter retro où vous éclatez joyeusement des hordes de démons avec toutes sortes d'armes. Le Gameplay est plus rapide que dans Doom mais l'enrobage autour y ressemble fortement.N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en allant le tester par vous-même, il y a déjà beaucoup de choses à voir dans cette version anticipée. Je vous remets la bande-annonce au cas où vous l'auriez loupée.