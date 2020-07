Paws and Soul disponible aujourd'hui

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 10:10:00 par Riwan Hervouet

Juste, pourquoi ?

Paws and Souls est un jeu développé par Arkuda Inc., Electrostalin Entertainment, et édité par Games Operators, PlayWay S.A. et qui est disponible dès maintenant sur Steam pour 9,99 €.Le jeu se qualifie comme étant un voyage spirituel à la découverte du sens de la vie avec des questionnements sur le Karma et la réincarnation… Sauf que ce n’est pas trop ça.Votre serviteur, moi-même, est en train de tester le jeu, que dis-je, de me sacrifier pour vous ! Le jeu est une infâme merde prétentieuse, et je vous expliquerai tout dans le test qui arrive dans quelques jours !