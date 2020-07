Le dessin du jour de Solène

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 16:10:06 par Cedric Gasperini

Story of Seasons (Ghost of Tsushima suite)

Comme l'expliquait le dessin de Solène d'hier, notre bourde sur Ghost of Tsushima a laissé des traces. Le pardon n'est pas à l'ordre du jour. Ne subsistent que la contrition et la punition.Sauf qu'à un moment, faut trouver un moyen de cacher les corps.Et Vincent, qui a testé Story of Seasons, était le pelleteur tout désigné.