- De nouvelles infos pour Dirt 5

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

Des courses déjantées

Codemaster continue à nous dévoiler un peu de contenu sur Dirt 5, qui sortira le 9 octobre, sur PS4, Xbox One, et PC.Le jeu donnera la possibilité à ses joueurs de choisir parmi les 13 classes de voiture différentes, et ainsi offrir du choix.Dirt 5 se permet de nombreux modes de jeu : « Landrush » du hors-piste sauvage, « Rally Raid » du tout-terrain extrême, « Ice Breaker » dans la neige et la glace, « Stampede » des paysages impitoyables et dangereux, « Path Finder » pour maîtriser sa vitesse et trouver son chemin, « Sprint » des courses folles à 900 chevaux, « Ultra Cross » un terrain varié et des circuits imprévisibles, et « Gymkhana » un monde d’acrobaties et de scores à battre.Codemaster offrira également une mise à jour gratuite pour les joueurs PS4 afin de jouer le jeu sur PS5. Les joueurs Xbox One ou Xbox Serie X bénéficient du Xbox Smart Delivery pour le changement.