Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

L'originalité dans un STR doit visiblement être meurtrière

Wiregames Publishing and GD Entertainment nous annoncent l’entrée de leur jeu Primordials Of Amyrion en Accès Anticipé sur Steam et l’Epic Game Store à partir du 6 octobre.Le jeu est défini par ses développeurs en tant que « tug-of-war multiplayer online battle arena », ce qui donne en français une guerre de position dans une arène en multijoueur en ligne. Alors tug of war, c’est du tir à la corde en français, c’est une liberté de traduction, on va dire.D’après le reste des informations en notre possession, le jeu est un STR, on a des champions qui ont des compétences, des armées, et de la gestion de bâtiments et de ressources. Mais avec une volonté de se rapprocher des MOBA, avec un accent fort sur les champions et moins sur les minions, ou l’armée.Bref, ce n'est pas hyper clair.... Mais c'est clairement pas joli.