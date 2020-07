Blaze Revolution, fin de l’accès anticipé

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Quand fumer participe à la lutte sociale

Créé par Little Chicken and Kanolio Ventures Ltd, Blaze Revolution est un jeu de stratégie en temps réel, avec un fort accent sur la narration. Le jeu est disponible dès maintenant sur Steam pour 14,99 €.Blaze Revolution se déroule dans un monde dystopique totalitaire contrôlé par SomaCorp, qui assoit son monopole sur le commerce et surveille tous ses concitoyens. Pour lui résister, vous allez devoir provoquer une révolution sociale et industrielle en vous aidant du doux cannabis, ou « le cadeau vert offert par Dieu ».Le jeu veut critiquer le monopole de certaines entreprises, la pollution humaine et la corruption dans les gouvernements. Pour cela et pour votre révolution, il vous faudra planter du cannabis et échapper à la vigilance de SomaCorp.