Microsoft nous parle un peu plus de la technologie de sa Serie X

Publié le Jeudi 16 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Le concours de qui a la plus grosse continue

Pour sa Xbox Series X, Microsoft a créé l'architecture Xbox Velocity, un nouveau système permettant à leur console d'être la plus puissante des Xbox. Pour ce faire, chaque composant a été analysé afin d'être optimisé au maximum. Les trois maître mots de Microsoft ont été : Puissance, Vitesse, Performance. Le but était aussi d'offir aux dévelopeurs de jeux la possibilité de faire des jeux vraiment différents de la précédente génération.Le GPU de la console serait capable d'aller désormais au-dessus de 12 Téraflops avec un CPU 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X.Microsoft s'est aussi penché sur le problème du stockage des consoles qui, on le sait, est bien trop restreint. C'est ainsi qu'ils ont pensé à la Xbox Velocity Architecture. Cette technologie comprend quatre éléments majeurs : un disque dur SSD NVME sur mesure d'1 TB qui offre des entrées et sorties de données brutes à 2.4 GB, soit 40 fois la vitesse de transmission de données de la Xbox One. Le but de ce disque dur est d'allier la performance et la régularité afin que les jeux soient parfaitement optimisés.Ensuite on a la "décompression accélérée par la machine", qui est faite grâce à l'assemblage d'un décompresseur que toutes les consoles possèdent, et d'un algorithme propre à la Series X qui lui permettra de décompresser les jeux 100 fois plus rapidement que les autres consoles actuellement.Microsoft a aussi utilisé une nouvelle interface de programmation nommé "DirectStorage" afin de changer de celles qui étaient utilisées depuis près de 30 ans. Cette interface permettra aux développeurs de mieux gérer leurs jeux, et donc la console pourra marcher à pleine capacité. Les temps de chargement vont normalement disparaître et les voyages rapides seront réellement rapides.Pour finir, le Sampler Feedback Streaming va permettre de multiplier la mémoire disponible ainsi que la bande passante des entrées et sorties de données, permettant aux jeux d'être plus riches et plus immersifs.En bref, Microsoft donne l'impression d'avoir bien mis son énergie dans l'amélioration de toute la console, afin d'avoir un rendu vraiment supérieur aux précédentes. Pour le moment on parle beaucoup de chiffres et autres comparatifs pour mettre en avant une console plus que les autres. Il faudra attendre la sortie de cette nouvelle génération avant de savoir si on nous a jeté de la poudre aux yeux ou si on assiste vraiment à un gros tournant dans le monde du jeu vidéo.