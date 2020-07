Corsair lance l’écran tactile compagnon iCUE Nexus

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 11:40:00 par Riwan Hervouet

Pour les maniaques du bpm de leur processeur

Corsair nous dévoile un nouvel accessoire pour accompagner son iCUE Nexus. Vous pouvez désormais avoir un écran tactile à l’interface personnalisable sur votre bureau ou directement monté sur votre clavier, pour 99,99 €. Cependant, la dernière fonction n’est disponible que pour les claviers compatibles : K70 RGB MK.2, ou K95 RGB Platinium XT.L’iCUE Nexus est un logiciel qui sert de centre de commande pour tous les périphériques Corsair en votre possession. L’écran tactile permet en conséquence de changer de nombreuses options assez rapidement, comme par exemple la sensibilité de la souris. Il sera également possible d’avoir en visuel les composants de votre PC tels que la fréquence du processeur.Vous pourrez personnaliser l’écran tactile avec les options que vous désirez, et aussi lui appliquer une esthétique particulière, comme l'interface d’un jeu, pour avoir un look unique.C’est avant tout un accessoire utile si vous êtes très soucieux des performances de votre PC, ou que vous changez les paramètres de vos périphériques toutes les 5 minutes.