The Battle of Polytopia: Moonrise bientôt disponible

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Un jeu mobile sur PC

Après son succès sur les plateformes mobiles : iOS et Android, Midjiwan annonce la sortie de The Battle of Polytopia: Moonrise sur PC, Mac, et Linux le 4 août.Polytopia est un 4X plutôt simpliste dans ses graphismes et son gameplay. Le jeu est très accessible et a des parties généralement assez courtes, pour un 4X.Le jeu propose à ses joueurs des parties solo comme multi, jusqu’à 12 joueurs, avec le choix entre 12 tribus (ou peuples) aux caractéristiques propres, des cartes générées aléatoirement, et trois modes de jeu : perfection, domination et créativité.