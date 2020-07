Rocket Arena disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Un crossover entre Fortnite et Overwatch

EA a sorti son tout nouveau jeu compétitif : Rocket Arena. Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, et PC via Origin ou Steam, à partir de 29,99 €. Il sera le premier jeu d’EA à bénéficier du crossplay, à voir s’ils l’auront bien pensé.Rocket Arena est donc un jeu de tir à la 3ème personne, compétitif, en trois versus trois joueurs, avec des héros et des customisables. Le jeu possède une esthétique cartoon qu’on retrouve dans pas mal de jeux multijoueurs en ligne. La particularité de ce jeu, c’est qu’il y a des lance-missiles à foison, des jet packs, etc… Bref, tout ce qui a un rapport avec des rockets finalement.Le jeu offrira à sa sortie dix arènes différentes, dix héros, avec cent niveaux de progression, une vingtaine « d’artefacts », et bien sûr des cosmétiques. Il proposera également des parties personnalisées et des listes de jeu, en plus des modes de jeu distincts : 4 modes de jeu compétitifs, un mode coopératif, un mode d’entraînement.EA souhaite que le jeu fonctionne sur un principe de saisons pour l’ajout de contenu. Les saisons de Rocket Arena arriveront tous les 3 mois. Chaque saison verra l’ajout d’un personnage au jeu, et des événements qui proposeront des cartes et modes de jeu à durée limitée.Il y a plusieurs éditions disponibles pour l’achat du jeu : l’édition Standard, et l’édition Mythique. L’édition Standard coûte 29,99 € et propose le jeu de base. L’édition Mythique, disponible pour 39,99 €, propose une tenue mythique « Gardien phénix de Jayto », 15 effets de personnalisation, 3 éléments cosmétiques, 2 effets visuels de traçage et assez de monnaie de jeu premium pour acheter le Passe « explosif » de la saison 1. Dites bonjour aux micro-transactions !Pour célébrer la sortie du jeu, le studio nous propose d’aller sur Twitch Rivals pour la coupe de Crater de Rocket Arena. Tournoi où de célèbres influenceurs vont s’affronter pour remporter la somme de 100 000 $... Honnêtement, je trouve ça honteux, mais ça, c’est mon point de vue.