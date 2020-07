Death Stranding aussi est sur PC

Publié le Mercredi 15 juillet 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Chaussez vos meilleures chaussures de randonnée

Le dernier jeu de Hideo Kojima est arrivé en physique et en digital sur Steam et sur l'Epic Game Store pour le plus grand plaisir des joueurs PC. Vous pouvez dire merci à 505 Games pour cette édition, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec cette version et le jeu est globalement amélioré en terme de graphismes et de framerate. Vous aurez aussi accès à un artbook digital, la bande-son numérique ainsi que des cosmétiques supplémentaires en jeu. Et pour la version physique, elle est livrée dans un steelbook avec des artworks inédits en plus.

Pour en savoir plus sur le jeu, retrouvez le test réalisé par Vincent qui n'avait pas été convaincu du tout par la version PS4.