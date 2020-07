Le dessin du jour de Solène

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 16:15:00 par Cedric Gasperini

Ghost Recon Breakpoint

La mise à jour de Ghost Recon Breakpoint et surtout l'introduction de l'IA a inspiré notre dessinatrice, Solène, pour son oeuvre du jour.Et forcément, quand on parle IA dans un jeu vidéo, on se pose des questions...