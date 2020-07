- Void tRrLM(); //Void Terrarium : désormais disponible

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:40:00 par Solène Krawczyk

Oui, j'ai galéré à l'écrire.

NIS America a annoncé la sortie de Void Terrarium (je vais l'écrire comme ça, ce sera plus simple) sur Nintendo Switch et PS4. Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique : vous incarnez un petit robot de maintenance abandonné (tiens, ça me rappelle un certain dessin animé de Pixar...) qui se porte au secours de la dernière humaine encore vivante sur Terre, une jeune fille nommée Toriko. Dans le corps de votre petite boîte de conserve, vous serez chargé d'explorer vos environs à la recherche de ressources pour subvenir à ses besoins, tout en éliminant sur votre route les dangers qui vous menacent.Le jeu promet d'être joli, saisissant et particulièrement rejouable, puisqu'il s'agit d'un rogue-like. Il est disponible en version standard mais également en Limited Edition, qui contient le jeu de base, une boîte collector, la bande-son ''Soporific Sounds'' sur CD, un Status Apparatus, un set de pins, des porte-clés et un poster.