Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:25:00 par Riwan Hervouet

Vroum Vroum

F1 2020 est sorti il y a maintenant quelques jours sur PC, PS4, et Xbox One.En terme de nouveautés, le nouvel opus propose deux nouveaux circuits (Hanoi et Zandvoort), le nouveau mode Mon Écurie, et le retour du mode multijoueur en écran splitté, sans oublier des améliorations. Il sera également toujours possible de piloter des F2, dont la conduite a été retravaillée.Le jeu est disponible à partir de 54,99 €. Et l'édition Deluxe à partir de 69,99 €.