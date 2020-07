Ubisoft Forward - Tom Clancy's Elite Squad

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Tous les personnages de Tom Clancy dans un jeu... mobile

Elite Squad est l'un des jeux révélés lors de l'Ubisoft Forward. C'est un RPG militaire inspiré de l'univers de Ghost Recon, Splinter Cell, The Division et Rainbow Six. Vous pourrez assembler une équipe de vos héros préférés, que ce soit Sam Fisher, Nomad ou encore El Sueno pour ne citer qu'eux, sachant qu'il y en a 70 de prévus ! Avec cette équipe, vous participerez à des combats en 5 contre 5 sur des champs de bataille connus des joueurs de la franchise. Il y aura bien évidemment du joueur contre joueur avec une arène dédiée et des combats de guilde, ainsi qu'un mode campagne en joueur contre IA qui sera centré sur une intrigue de Tom Clancy exclusivement créée pour le jeu.Personnellement je suis un peu déçu qu'un jeu qui semble si fun soit réservé au mobile, mais bon, à voir. Le jeu est prévu pour le 27 août.