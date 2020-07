Greenland sur vos écrans le 5 août

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Couronné blockbuster de l’été face à Scooby !

Greenland est un bon gros film d’action américain comme on ne les aime pas, ou plus. Bref, un film à gros budget, grosses explosions, grosses voitures, grosse voix « d’homme », des flingues, etc… Vous m’avez compris.Le film nous raconte l’histoire de John Garrity (Gerard Butler), son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Le désastre ? Il s’appelle Clark et c’est une énorme comète sur le point de s’écraser sur la planète.Si vous avez une sensation de déjà-vu, c’est normal, c’est un peu le scénario de 2012, mais chut, il ne faut pas le dire.