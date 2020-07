Dofus : Pandala remis au goût du jour

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:00:00 par Solène Krawczyk

Ménage de printemps

Ankama a annoncé la refonte tant attendue de Pandala, l'une des plus anciennes zones de leur MMORPG Dofus. Au programme, une remise à neuf des décors du jeu pour souligner leur inspiration chinoise et donner davantage de relief aux paysages montagneux, ainsi que l'ajout d'ornements supplémentaires pour chacune des 5 zones de la région, ceci afin de les distinguer plus nettement les unes des autres et les doter chacune de leur ambiance propre.Si le renouvellement graphique est appréciable, ce n'est pas le seul changement qu'offre le dépoussiérage de Pandala : l'histoire, l'écosystème et les ressources ont été revus afin de coller à l'actualité narrative du jeu, et ce sont 5 familles de monstres qui ont été repensées afin d'avoir chacune leur gameplay spécifique. De mon point de vue, ce dernier argument relève plus de la simple évidence que de la nouveauté innovante, mais bon, soit.Bien sûr, toute mise à jour de cette envergure arrive avec son lot de nouveaux objets, équipements et quêtes. 10 nouvelles missions ont donc été implémentées, ainsi que les ''challenges spécifiques'' qui consistent à combattre les fameuses familles de monstres à la mécanique modifiée. Il faut croire qu'ils en sont fiers, de leurs bestioles, chez Ankama, pour inciter à ce point les joueurs à se concentrer dessus !Enfin, les développeurs ont poursuivi l'équilibrage des classes en offrant avec cette mise à jour l'amélioration des Sacrieurs, Steamers, Huppermages et Ecaflips. Ils précisent également que la bande-son de Dofus sera bientôt disponible sur Soundcloud