Ubisoft Forward - La bêta d'Hyper Scape est lancée

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Bienvenue dans l'Oasis... euh l'Hyper Scape







Tout est dans le titre, la bêta d'Hyper Scape est disponible pour tout le monde sur Xbox One, PS4 et PC ! Cette bêta introduit le mode solo de Ruée vers la Couronne en plus du même mode mais en escouade de trois joueurs. Il y aura également deux nouveaux modes mais à durée limitée, le mode Distribution de Hacks qui se joue en équipe et le mode Turbo en escouade. La bêta intègre aussi le hack "Onde de choc" et l'arme Harpy.La fonctionnalité "Crowncast" est aussi intégrée et permettra aux spectateurs des streams Twitch d'influencer les parties en ajoutant des effets en jeu, mais aussi d'avoir des récompenses liées au temps de visionnage du stream. Les spectateurs pourront en plus inviter des gens sur le direct et rejoindre l'escouade de leurs Twitcheurs.Enfin, la bêta comprend un début de pass de combat avec les 30 premiers niveaux gratuits et une boutique en ligne pour commencer à payer... personnaliser son personnage de la meilleure façon. La progression et les cosmétiques seront gardés pour les futures phases de jeu alors ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien.On se retrouve donc dans l'Hyper Scape pour se flinguer joyeusement !