- Wakfu : Osamosa ouvre ses portes

Ou ses ailes. Ou ses pattes. Ou sa gueule... Vous avez compris.

Après Srambad, Enutrosor et Xélorium, c'est au tour d'Osamosa d'ouvrir ses portes aux joueurs de Wakfu de niveau 200 et plus. Le plan divin juché sur le dos d'un gros dragon offre 4 nouvelles zones sauvages à explorer, avec bien entendu de nouveaux monstres, équipements, donjons et quêtes à découvrir. De nouvelles ressources pourront être récoltées par les personnages de niveau 130 à 135.À ce monde supplémentaire s'ajoute également un nouvel arc narratif pour la quête de l'Eliocalypse, ainsi qu'une révision des systèmes de gain d'expérience : le cap de niveau maximal est repoussé de 200 à 215, et les gains d'expérience nécessaires à la progression des niveaux 100 à 200 ont été revus à la baisse. Diverses améliorations ont été apportées aux pages de personnage, points de compétence et à l'enchantement des équipements, et la classe Féca a fait l'objet d'un rééquilibrage de la part des développeurs.