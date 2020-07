- La mise à jour de Ghost Recon Breakpoint arrive

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

L'IA a intérêt à avoir plus de deux neurones

Ce 15 Juillet, la nouvelle mise à jour de Ghost Recon Breakpoint sortira sur PC, PS4 et Xbox One. À cette occasion, le jeu sera gratuit le week-end du 16 au 19 juillet.Pour cette mise à jour, des alliés IA seront implémentés pour vous aider dans vos missions et ajouter de nouvelles possibilités de jeu. Les joueurs pourront désactiver cette option s'ils en ont envie, elle a surtout pour but d'aider ceux qui jouent seuls. Ces nouveaux alliés reprennent les caractéristiques des alliés de Ghost Recon Wildlands en étant bien évidement améliorés. Ils exécuteront les ordres et pourront en plus être personnalisés des pieds à la tête, que ce soit leurs équipements ou leur physique.Un nouvel évènement nommé "Résistance !" est en plus prévu le 16 juillet. Dans cette mission, nous soutiendrons les rebelles dans leurs attaques contre les forces Sentinel. On pourra assaillir des avant-postes et faire du sauvetage de prisonniers. Ces quêtes auront un impact sur le monde d'Aurora car elles influenceront directement la présence des rebelles sur l'île. Ils pourront par la suite engager une guerre de faction contre les forces Sentinel ou contre les Wolves. Les joueurs participant obtiendront des récompenses exclusives à l'issu de l'événement.En plus de cela, du nouveau contenu sera ajouté pour le joueur contre joueur. Il se nomme "Ghost War" et apportera un nouveau mode de jeu, des ajustements de Gameplay et d'expérience de jeu en général.Le jeu sera en promotion en même temps que le week-end gratuit alors profitez-en.