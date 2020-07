- Humankind : Amplitude Studios vous en met plein les oreilles

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:55:00 par Riwan Hervouet

Un plaisir pour les tympans

Amplitude Studios, développeur de Humankind, nous a dévoilé le nouvel épisode de leur série sur le développement de leur jeu.Humankind est un 4X, où les joueurs doivent faire évoluer leur civilisation du Néolithique jusqu’à l’ère Moderne. Il faudra combiner différentes cultures au cours d’une partie et ainsi créer une civilisation unique.Le dernier épisode, le sixième, traite des sons d’ambiance du jeu et du travail qui a été fait afin de proposer des atmosphères sonores correspondant à ses différents biomes. Il y aura onze biomes en tout, et donc autant d'ambiances sonores distinctes.