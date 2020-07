- Ubisoft Forward - Far Cry 6 se dévoile !

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Un méchant qui en jette grave

Après avoir été teasés via une courte vidéo sur les réseaux sociaux, Ubisoft nous a offert la première bande-annonce pour son nouveau Far Cry. Et on peut dire que ça donne envie, notamment grâce à Giancarlo Esposito qui prête ses traits au grand bad guy de cet épisode. Rien que pour ça, je pourrais acheter le jeu. Cet acteur est tout simplement le méchant Gus Fringue dans Breaking Bad et Better Call Saul, mais aussi l'antagoniste dans The Mandalorian et The Boys. Il est LE grand méchant.Dans ce sixième jeu, on jouera Dani Rojas (homme ou femme), un résistant qui affrontera donc Anton Castillo sur l'île de Yara, un paradis tropical où le dictateur veut rendre sa gloire passé à l'île en asservissant sa population. Ça sent bon les gros combats, les courses-poursuite et j'en passe.Trois versions seront prévues pour le jeu : une standard avec seulement le jeu, une Gold avec le season pass, une Ultimate avec le season pass et 3 packs exclusifs à l'intérieur. Et enfin une Collector avec le season pass, une réplique de lance-flamme à assembler, une boîte collector, un steelbook, un artwork, des stickers, un porte-clé, une carte et un titre issu de la bande originale du jeu. Ubisoft ne rigole pas cette année.Le jeu sortira le 18 février 2021 sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X et PC (via l'Epic Game Store et Uplay). Si vous le précommandez, vous aurez un pack offert avec des tenues et une arme (un lance-disque)