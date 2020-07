- Story of Seasons: Friends of Mineral Town de retour

Publié le Lundi 13 juillet 2020 à 11:50:00 par Riwan Hervouet

Digne d'un remake sur Wii

Story of Seasons : Friends of Mineral Town est un remake de Harvest Moon : Friends of Mineral Town, sans pour autant utiliser les technologies à leur disposition… Le jeu est disponible à la vente physique ou digitale pour la modique somme de 49,99 €, sur Nintendo Switch et Steam…La série des Story of Seasons propose aux joueurs une sorte de simulation de vie de fermier. La série est très appréciée pour son coté calme, reposant, et pas frustrant. Vous allez donc pouvoir y cultiver, élever des animaux et créer des liens avec les habitants du village.Vous pourrez également acheter un ou plusieurs costumes d’animaux pour votre personnage, à 1,99 € à l’unité.